منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو تجارة السلع بأكثر…

دبي - احمد فتحي في السبت 7 أكتوبر 2023 12:13 صباحاً - سي إن بي سي _ خفضت منظمة التجارة العالمية تقديراتها لنمو الصادرات حول العالم هذا العام ، في ظل تباطؤ الصناعات التحويلية وارتفاع التوترات الجيوسياسية.

منظمة التجارة العالمية توقعت نمو حجم تجارة البضائع 0.8% في 2023

وفي تقرير صادر أمس الخميس ، توقعت المنظمة نمو حجم تجارة السلع 0.8% ، وهو مستوى أقل بأكثر من 50% من تقديرات النمو الصادرة في أبريل عند 1.7%.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا ، مديرة منظمة التجارة العالمية ، إن الانخفاض المتوقع هو مصدر قلق نتيجة الآثار الضارة المترتبة على مستويات المعيشة للأشخاص حول العالم.

وأضافت إيويالا أن تجزئة الاقتصاد العالمي ستجعل تلك التحديات أكثر سوءً ، لذلك أدعو أعضاء منظمة التجارة العالمية لتجنب الحمائية.

وأشار تقرير المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها إلى أن حصة السلع الوسيطة من التجارة العالمية ، مؤشر على نشاط سلاسل الإمدادات العالمية- تراجعت إلى 48.5% في النصف الأول من العام الجاري ، مقابل 51% في الأعوام الثلاثة الماضية.

تباطؤ التجارة واسع النطاق ويشمل عدد كبير من الدول

فيما أوضح تقرير المنظمة العالمية إلى أن تباطؤ التجارة واسع النطاق ، ويشمل عدد كبير من الدول ومجموعة واسعة من الدول.

وتوقعت المنظمة انكماش أحجام الواردات في أمريكا الشمالية والجنوبية وكذلك أوروبا وآسيا هذا العام.

مدير عام منظمة التجارة العالمية: أفريقيا تمتلك العديد من مقومات النجاح الرقمي

وكانت قد أعلنت المديرة العامة للمنظمة، يوليو الماضي، أن التجارة الرقمية تحمل فرصة كبيرة للعمل كمحفز للنمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة، لافتة إن هذه الفرصة ملموسة بشكل خاص في إفريقيا”.

وأشارت إلى أن جني فرص التجارة الرقمية يتطلب نظامًا إيكولوجيًا مناسبًا ، يبدأ بتوصيلية جيدة ويشتمل على عناصر أخرى ، مثل المهارات الكافية وأنظمة الخدمات اللوجستية والمدفوعات ، وإطار سياسات تمكيني.