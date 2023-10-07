الاقتصاد الأمريكي يضيف 336 ألف وظيفة في سبتمبر.. ومعدل…

دبي - احمد فتحي في السبت 7 أكتوبر 2023 10:18 صباحاً - وكالات _ أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بما يزيد كثيرًا على المتوقع خلال سبتمبر، ما يعقد المسار المستقبلي للفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ، أضاف الاقتصاد 336 ألف وظيفة غير زراعية خلال سبتمبر، وهو ما يزيد على توقعات بإضافة 170 ألف وظيفة، وظل معدل البطالة في البلاد مستقرًا دون تغيير عند 3.8%.

وكشف التقرير الحكومي تعديل بيانات يوليو بالرفع إلى 236 ألف وظيفة من 157 ألفًا، كما عدلت بيانات أغسطس بالرفع أيضًا بمقدار 40 ألفًا إلى 227 ألف وظيفة.

وكانت أكبر زيادات في الوظائف خلال سبتمبر في قطاعات الضيافة والرعاية الصحية والخدمات المهنية والعلمية والتقنية.

واستقر عدد ساعات العمل الأسبوعية دون تغيير عند 34.4 خلال سبتمبر، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بمقدار 0.2% على أساس شهري أو 7 سنتات إلى 33.88 دولار.

ويوفر ذلك التقرير بيانات مهمة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراره المقبل بشأن الفائدة عند اجتماعه في نهاية أكتوبر، حول ما إذا كان سيُبقي على الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عامًا أم يرفعها أكثر.