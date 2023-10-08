نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات الصناعات الغذائية: خفض أسعار السلع مرهون بحل مشكلة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 01:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن ومحمد أحمد _ قال عدد من رؤساء شركات الصناعات الغذائية، إن نجاح مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع يتطلب تحقيق مرونة أكبر في توفير النقد الأجنبي، وإعادة النظر في الرسوم والغرامات المفروضة على البضائع المحتجزة في الموانئ، والتكاليف الخاصة بإقامة المعارض السلعية مع السلاسل التجارية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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