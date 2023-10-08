مال وأعمال

مجدي الوليلي: تخفيض الأسعار يتطلب تقليص حلقات تداول السلع في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي الوليلي: تخفيض الأسعار يتطلب تقليص حلقات تداول السلع في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 02:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، إن تحقيق مستهدفات مبادرة خفض أسعار السلع يتطلب تقليص حلقات تداول المنتجات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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