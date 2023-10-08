نعرض لكم الان تفاصيل خبر وليد دياب: النقد الأجنبي أولوية قصوى لخفض أسعار السلع وتوفير… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:14 مساءً - محمد أحمد _ قال وليد دياب، رئيس شركة الطحانون، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن إنجاح مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع يتطلب توافر النقد الأجنبي للإفراج عن البضائع والمنتجات المحتجزة بالموانئ، خاصةً المواد الخام التي تخدم الصناعة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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