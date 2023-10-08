نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصطفى شفيع: القضاء على السوق الموازية للدولار هو الحل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 11:06 مساءً - هاجر عطية _ أوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 30.8% خلال العام المالي المنتهي في 2022/2023، بالأمر الطبيعي والمنطقي، نتيجة قيام العديد من المغتربين بتحويل أموالهم إلى السوق الموازية، والتي تتمتع بسعر صرف مرتفع مقارنة بالبنوك. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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