مال وأعمال

يوسف البنا: ضرورة طرح المزيد من المبادرات الجاذبة لأموال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر يوسف البنا: ضرورة طرح المزيد من المبادرات الجاذبة لأموال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 01:14 صباحاً - هاجر عطية _ كشف يوسف البنا، محلل الاقتصاد الكلي بشركة نعيم، أن السبب الرئيسي لتراجع تحويلات المصريين بالخارج هو عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ووجود سعري صرف للعملات الأجنبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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