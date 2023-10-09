الأمن الغذائي التونسي مهدد بالشح المائي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 02:14 مساءً - سي إن بي سي _ أشارت بيانات رسمية تونسية إلى خطر جديد يهدد الأمن الغذائي والوضع المائي في البلاد، بعدما تراجع مخزون المياه في السدود التونسية بنسبة كبيرة مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي.

تراجع مخزون المياه إلى 586 مليون متر مكعب

ووفق بيانات للمرصد الوطني للفلاحة نشرت يوم الأحد ، فقد تراجع مخزون المياه إلى 586 مليون متر مكعب ، حتى يوم 6 أكتوبر الجاري ، مقابل مستوى بلغ نحو 788 مليون متر مكعب ، في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما لا تتعدى حاليًا نسبة امتلاء سد “سيدي سالم” ، وهو أكبر سد في البلاد والمزود الرئيسي لولايات الشمال 30% من طاقة استيعابه.

فيما تبلغ النسبة الإجمالية لمخزون المياه في كافة السدود حتى منتصف سبتمبر الماضي 27.3% من طاقتها استيعابها.

الجفاف يضرب تونس في سبعة مواسم

وضرب الجفاف تونس في سبعة مواسم من أصل آخر ثماني سنوات وسجلت في صيف هذا العام درجات حرارة قياسية لم تعرفها من قبل وصلت إلى 50 درجة.

تأثر إنتاج المحاصيل الزراعية

وأدى ذلك إلى تراجع كبير في مواردها المائية بسبب الاستنزاف ، ما أثر على انتاج المحاصيل الزراعية ، وتراجع انتاج الحبوب بنسبة 60% ، هذا العام مقارنة بالعام السابق.

تمديد العمل بنظام الحصص في توزيع مياه الشرب بالشبكة العمومية

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت نهاية سبتمبر الماضي ، تمديد العمل بنظام الحصص في توزيع مياه الشرب في الشبكة العمومية ، وحظر استخدامها في ري المساحات الزراعية ومحطات غسيل السيارات وغيرها من الاستخدامات حتى اشعار آخر ، بهدف التقشف.

تقلص السيولة المالية ونقص المواد الأساسية في الأسواق

وتعاني تونس أيضا من شح في السيولة المالية ما ضاعف من أزمة التزود بالمواد الأساسية في الأسواق مثل الطحين والدقيق والسكر والقهوة والأرز.