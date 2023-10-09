ادراج 124 شركة في برنامج القائمة الذهبية

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رياض - احمد صلاح - اعلنت دائرة الجمارك الاردنية عن وصول مجموع الشركات التي أُدرجت في برنامج القائمة الذهبية الى 124شركة، منذ انطلاقة البرنامج في 2005.

وأدرجت دائرة الجمارك الأردنية شركة كيبار الصناعية و الشركة المثالية للطباعة ضمن القائمة الذهبية بعد أن انتهت لجنة تدقيق الالتزام من عمليات التدقيق الميداني، وتقييم مدى التزام الشركتين بالتشريعات الجمركية، ومتطلبات الأمان، وأنظمة التجارة الخارجية الخاصة بإجراءات الاستيراد.

وأكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، خلال تسليم شهادة القائمة الذهبية المستحقة للشركات المدرجة، أن هذا البرنامج يُقدّم التسهيلات والامتيازات التي تحفز الشركات الملتزمة للتقدّم لهذا البرنامج للاستفادة من هذه الامتيازات، فضلاً عن أنه يعد من البرامج الريادية التي تستخدم أساليب حديثة في العمل الجمركي، ويُعتمد بشكل أساسي على مبادئ إدارة المخاطر والالتزام الطوعي بمتطلبات العمل ومعايير الأمان الدولية.

وأشاد القضاة بجهود والتزام الشركات التي أدرجت ضمن هذا البرنامج ( القائمة الذهبية)، معرباً عن أمله في تقدم المزيد من الشركات لهذه القائمة؛ لما لها من فائدة كبيرة تعود على تلك الشركات.

يُذكر أن من المزايا والتسهيلات التي تُمنح للشركات المدرجة بعد تحقيقها كامل الشروط وتطبيقها لجميع معايير الالتزام المطلوبة لهذا البرنامج، يُسهم بالتوسع في منح المسرب الأخضر والإفراج السريع عن البضائع، لقاء الضمانات المالية المناسبة، والسرعة في إنجاز البيانات العائدة لتلك الشركات، مما يخفض الكلف ويُسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.