مال وأعمال

عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 23.2% إلى 2.93 مليار دولار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 23.2% إلى 2.93 مليار دولار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:13 مساءً - تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 23.2% خلال شهر يوليو الماضي مسجلا 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

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تراجع قيمة الصادرات بنسبة 10.9%

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 10.9% خلال يوليو الماضي لتحقق 3.1 مليار دولار، وذلك نتيجة لانخفاض قيمة صادرات بعض السلع من بينها: الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.8% ومنتجات البترول بنسبة 70.7%.

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انخفاض قيمة الواردات بنسبة 17.3%

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كما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 17.3% خلال يوليو الماضي لتصل إلى 6.03 مليار دولار ويرجع ذلك لانخفاض واردات بعض السلع ومنها: منتجات البترول بنسبة 16% و لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.6%.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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