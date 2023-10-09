- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 23.2% إلى 2.93 مليار دولار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:13 مساءً - تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 23.2% خلال شهر يوليو الماضي مسجلا 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
تراجع قيمة الصادرات بنسبة 10.9%
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 10.9% خلال يوليو الماضي لتحقق 3.1 مليار دولار، وذلك نتيجة لانخفاض قيمة صادرات بعض السلع من بينها: الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.8% ومنتجات البترول بنسبة 70.7%.
انخفاض قيمة الواردات بنسبة 17.3%
كما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 17.3% خلال يوليو الماضي لتصل إلى 6.03 مليار دولار ويرجع ذلك لانخفاض واردات بعض السلع ومنها: منتجات البترول بنسبة 16% و لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.6%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 23.2% إلى 2.93 مليار دولار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.