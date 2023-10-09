عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 23.2% إلى 2.93 مليار دولار…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:13 مساءً - تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 23.2% خلال شهر يوليو الماضي مسجلا 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

تراجع قيمة الصادرات بنسبة 10.9%

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 10.9% خلال يوليو الماضي لتحقق 3.1 مليار دولار، وذلك نتيجة لانخفاض قيمة صادرات بعض السلع من بينها: الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.8% ومنتجات البترول بنسبة 70.7%.

انخفاض قيمة الواردات بنسبة 17.3%

كما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 17.3% خلال يوليو الماضي لتصل إلى 6.03 مليار دولار ويرجع ذلك لانخفاض واردات بعض السلع ومنها: منتجات البترول بنسبة 16% و لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.6%.