انت الأن تتابع خبر الهناندة يؤكد أهمية مواكبة التطورات في مجال الرقمنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الوفود الشبابية العربية المشاركة في اللقاء الثامن عشر لشباب العواصم العربية الذي تنظمه وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار "الشباب وسوق العمل".



وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أكد الهناندة خلال جلسة حوارية حضرها وزير الشباب محمد النابلسي، أهمية مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الرقمنة، مضيفا ان وظائف المستقبل ستكون مساندة للوظائف الحالية وتتطلب تنمية المهارات الرقمية لدى الأفراد.



وقال، ان العالم الافتراضي الذي يشهده العالم يرتبط بالإبداع والابتكار والريادة، مشيرا إلى ضرورة تبني مفاهيم اقتصادية وتشريعات تواكب التحول الرقمي لتكون داعمة ومحفزة للشباب وابتكاراتهم وإبداعاتهم، لافتا إلى التجربة الأردنية في مواكبة التكنولوجيا والريادة والابتكار والتحول الرقمي والأمن السيبراني، والتي وضعت الأردن على خارطة ريادة الأعمال.

ودعا الهناندة إلى التكامل بين الدول العربية في مجال التكنولوجيا والرقمنة والبناء على ما تقدم من منجزات والنهوض بها.



وعرض المشاركون في الجلسة لمحاور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المؤسسات العامة والوظائف المستقبلية وآليات تعزيز دور الشباب ودعم الريادة والابتكار.