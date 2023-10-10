صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 0.8% في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 06:13 مساءً - العربية نت _ خفض صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي إلى 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في يوليو الماضي عند 1.9%.

رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024

ورفع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.

وأرجع الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، إلى خفض إنتاج النفط ضمن اتفاق “أوبك+”. حيث خفض المملكة إنتاجها النفط بواقع 1.5 مليون برميل يومياً ليبلغ إنتاجها حالياً 9 ملايين برميل يوميا.

نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.5% في 2023

وتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.5% في 2023، و3.2% في 2024.

وتتوقع الحكومة السعودية أن يتباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 0.03% في 2023 انخفاضا من 8.7% العام الماضي وذلك وفقا لتوقع معدل أصدرته وزارة المالية الأسبوع الماضي.

وتشير التقديرات الأولية للعام 2024 من وزارة المالية السعودية، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.