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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 0.8% في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 06:13 مساءً - العربية نت _ خفض صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي إلى 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في يوليو الماضي عند 1.9%.
رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024
ورفع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.
وأرجع الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، إلى خفض إنتاج النفط ضمن اتفاق “أوبك+”. حيث خفض المملكة إنتاجها النفط بواقع 1.5 مليون برميل يومياً ليبلغ إنتاجها حالياً 9 ملايين برميل يوميا.
نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.5% في 2023
وتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.5% في 2023، و3.2% في 2024.
وتتوقع الحكومة السعودية أن يتباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 0.03% في 2023 انخفاضا من 8.7% العام الماضي وذلك وفقا لتوقع معدل أصدرته وزارة المالية الأسبوع الماضي.
وتشير التقديرات الأولية للعام 2024 من وزارة المالية السعودية، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
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