نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.6% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 08:11 مساءً - قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2022/2023، متوقعا معدل نمو قدره 4.2% مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.7% في تقرير يوليو.

من جهة أخرى، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2023/2024 إلى 3.6 في المائة، انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 4.1 في المائة في يوليو.

أسعار المستهلك

ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمغرب، يتوقع صندوق النقد أن ترتفع أسعار المستهلك في مصر من 13.2% في السنة المالية المنتهية في 2022 إلى 35.7% في 2022. /2023، يليها انخفاض إلى 25.9 بالمئة عام 2023/2024.

معدل البطالة

كما يشير التقرير إلى أن معدلات البطالة في مصر قد تنخفض إلى 7.1% من 7.3% في 2021/2022 لكن من المتوقع أن ترتفع مرة أخرى في 2023/2024 إلى 7.5%.

وفي ديسمبر، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار. ومن المقرر أن يخضع البرنامج لمراجعتين كل عام حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي ثمانية مراجعات.

قرض الصندوق

وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى، التي تحدد صرف الشريحة الثانية من القرض، في منتصف مارس الماضي، لكنها تأجلت.

واستلمت مصر الدفعة الأولى البالغة 347 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي.

صندوق النقد يبقي توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 3%

وعلى المستوى العالمي، يشير التقرير إلى تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي مع انخفاضه من 3.5% في عام 2022 إلى 3% في عام 2023 ثم إلى 2.9% في عام 2024. ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 0.1 نقطة مئوية لعام 2024 مقارنة بتقرير التوقعات السابق. صدر في يوليو.

تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة

ومن المتوقع أن تتباطأ معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023 و1.4% في عام 2024، مع بدء تأثير تشديد السياسات، وفقًا للتقرير.

انخفاض محدود في معدلات نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة

وكشف التقرير أنه من المتوقع أن تشهد اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انخفاضًا متواضعًا في النمو من 4.1% في عام 2022 إلى 4.0% في كل من عامي 2023 و2024.