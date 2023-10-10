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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي يتراجع إلى 39.7% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 09:13 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري المصري، عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي السنوي خلال شهر سبتمبر، ليسجل 39.7% مقابل 40.4% في أغسطس 2023.
وأشار البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 38.0% في سبتمبر 2023 مقابل 37.4% في أغسطس 2023.
معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 38%
وأوضح البنك أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أكتوبر 2023، سجل معدلًا شهريًا بلغ 2.0% في سبتمبر 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.6% في أغسطس 2023.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل المركزي المصري معدلًا شهريًا بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 0.3% في أغسطس 2023.
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