مال وأعمال

عاجل.. البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي يتراجع إلى 39.7%

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي يتراجع إلى 39.7% من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 09:13 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري المصري، عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي السنوي خلال شهر سبتمبر، ليسجل 39.7% مقابل 40.4% في أغسطس 2023.

predco_adv_2021

وأشار البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 38.0% في سبتمبر 2023 مقابل 37.4% في أغسطس 2023.

معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 38%

BonatMisr

وأوضح البنك أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أكتوبر 2023، سجل معدلًا شهريًا بلغ 2.0% في سبتمبر 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.6% في أغسطس 2023.

HapiSalonWhite

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل المركزي المصري معدلًا شهريًا بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 0.3% في أغسطس 2023.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي يتراجع إلى 39.7% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

قد تقرأ أيضا