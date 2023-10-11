نعرض لكم الان تفاصيل خبر : مصر تجري محادثات لشراء قمح روسي بالأمر المباشر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 09:13 صباحاً - قال متعاملون إن هيئة السلع التموينية تجري محادثات لشراء قمح روسي بالأمر المباشر، وفق “”. وقالت الهيئة 27 سبتمبر الماضي، إنها اشترت 170 ألف طن من القمح في ممارسة دولية. وأضافت أن الشراء يشمل 60 ألف طن من القمح الروماني للشحن في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر، و110 آلاف طن من القمح الروماني والبلغاري للشحن في الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.

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