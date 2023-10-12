انت الأن تتابع خبر أحداث فلسطين قد ترفع سعر النفط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصاعد الصراع بين غزة وإسرائيل قد يرفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، وفقاً لوكالة رويترز نقلاً عن مسؤول في قطاع الطاقة.

الجدير بالذكر ان عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس السبت 7 تشرين ضد الاحتلال ردا على انتهاكاته المتكررة بحق الفلسطينيين والاراضي الفلسطينية، دخلت يومها الخامس، وشملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة.