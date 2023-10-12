ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.31 % خلال 9 أشهر

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رياض - احمد صلاح - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 2.31 بالمئة، ليصل إلى 108.78 مقابل 106.33 لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى أن أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع الرقم القياسي في الأشهر التسعة من هذا العام هي: مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 9.04 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض 6.62 بالمئة، الثقافة والترفية 6.22 بالمئة، الأثاث والسجاد والمفارش 5.56 بالمئة، والإيجارات بنسبة 4.30 بالمئة.

ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر أيلول الماضي من العام الحالي، بنسبة 1.19 بالمئة، ليصل إلى 109.70 مقابل 108.41 لنفس الشهر من العام الماضي.

وبين التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بشكل رئيسي مجموعات الأمتعة الشخصية بنسبة 7.92 بالمئة، التبغ والسجائر بنسبة 5.18 بالمئة، الإيجارات 3.25 بالمئة، الألبان ومنتجاتها والبيض 2.86 بالمئة، الحبوب ومنتجاتها 2.45 بالمئة، في حين انخفضت أسعار المنسوجات البيتية بنسبة 1.28 بالمئة، الوقود والإنارة 1.17 بالمئة، المشروبات والمرطبات 0.80 بالمئة، والنقل بنسبة 0.45 بالمئة.

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر أيلول من العام الحالي بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.70 مقابل 109.13 للشهر الذي سبقه من نفس العام.

وأشار التقرير، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من العام الحالي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة الخضراوات والبقوليات الجافة والمعلبة بنسبة 7.29 بالمئة، الفواكه والمكسرات 3.03 بالمئة، الوقود والإنارة 1.59 بالمئة، النقل 1.20 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 0.54 بالمئ