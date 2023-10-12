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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسؤولو الفيدرالي: سياسة التشديد النقدي ستظل سارية حتى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 12 أكتوبر 2023 02:10 مساءً - سي إن بي سي _ اختلف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ، في اجتماعهم في شهر سبتمبر الماضي ، بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة ، على الرغم من أن الفيدرالي قد ألمح إلى إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى ، وفقًا لما أظهره محضر الاجتماع الصادر يوم الأربعاء.
تضارب الآراء بشأن تشديد السياسة النقدية
وفي حين كانت هناك آراء متضاربة بشأن الحاجة إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية ، كان هناك إجماع على نقطة واحدة ، أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة حتى يقتنع صناع السياسة بأن التضخم يتجه مرة أخرى إلى المستهدف عند 2%.
ورأى أغلبية المشاركين أن زيادة واحدة أخرى في سعر الفائدة في اجتماع مستقبلي من المرجح أن تكون مناسبة، في حين رأى البعض أنه من المحتمل أنه لن يكون هناك ما يبرر زيادات أخرى.
وأشار محضر الاجتماع إلى أن جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة اتفقوا على أنه يمكنهم “المضي قدمًا بحذر” في القرارات المستقبلية ، والتي ستعتمد على البيانات الواردة بدلاً من أي مسار محدد مسبقًا.
ومع ذلك، أفاد حوالي ثلثي أعضاء اللجنة أنه ستكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى قبل نهاية العام.
رفع معدل الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع معدل الفائدة 11 مرة منذ مارس عام 2022، لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.
ارتفاع العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات
ومنذ اجتماع سبتمبر ، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو ربع نقطة مئوية ، وهو ما يشير فعليًا إلى ارتفاع سعر الفائدة الذي أشار إليه صناع القرار في ذلك الوقت.
وكشف محضر الاجتماع أيضاً أن المستهلكين الأمريكيين استمروا في الإنفاق، على الرغم من قلق المسؤولين بشأن التأثير الناجم عن تشديد شروط الائتمان، وانخفاض الحوافز المالية واستئناف مدفوعات القروض الطلابية.
وتشير بيانات التضخم ، خاصة فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، بشكل عام إلى التقدم نحو هدف الفيدرالي البالغ 2٪ ، على الرغم من وجود بعض العثرات.
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