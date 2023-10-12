بوابة دوت الخليج تنفي نشر أية أخبار تخص صفقة على شركة مدينة مصر

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 أكتوبر 2023 05:06 مساءً - تنفي بوابة جريدة دوت الخليج نشرها أية أخبار تخص صفقة استحواذ مرتقبة على شركة مدينة مصر.

يأتي هذا النفي في أعقاب ما تلقته جريدة دوت الخليج من استفسارات عدد من قرائها، حول صحة تصميم مزيف، ينسب لحابي خبر عن صفقة استحواذ على شركة مدينة مصر .

وتهيب جريدة دوت الخليج بجمهور قرائها الاعتماد في متابعة محتواها على بوابة دوت الخليج الإخبارية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما تؤكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا النوع من الاحتيال، الذي استغل ارتفاع مصداقية جريدة دوت الخليج بين قرائها، في ترويج أخبار زائفة.

وتود جريدة دوت الخليج الإشارة إلى أنه منذ خروجها للنور قبل أكثر من 5 سنوات، لم تتلق ولو ملاحظة واحدة تخص دقة المحتوى المنشور بها، وأنها تتمسك بقواعد المصداقية والدقة والموضوعية في كل كلمة يتم نشرها سواء في النسخ الأسبوعية المطبوعة أو بوابة دوت الخليج الالكترونية أو نشرة دوت الخليج اليومية.

وتنوه الجريدة إلى أن هذه هي القنوات الرسمية لجميع منتجاتها:

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