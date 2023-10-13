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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية تقفز 10.2 مليون برميل الأسبوع الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 09:13 صباحاً - وكالات _ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وقفزت مخزونات الخام 10.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 424.2 مليون، مقارنة مع توقعات محللين أجرت لهم استطلاعاً بزيادة قدرها 500 ألف.
وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 319 ألف برميل في الأسبوع المنتهي يوم السادس من أكتوبر.
وأردفت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام هبط بواقع 399 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة إن مخزون البنزين زاد 1.3 مليون برميل إلى 225.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 800 ألف.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تقلص 1.8 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 117 مليون بينما كان من المتوقع أن تنخفض 800 ألف.
وأضافت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي مليوني برميل يومياً.
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