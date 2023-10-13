مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تشتري 470 ألف طن من القمح في ممارسة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 470 ألف طن من القمح في ممارسة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 06:17 مساءً - _ قالت الهيئة العامة للسلع التموينية مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الخميس إنها اشترت 470 ألف طن من القمح في ممارسة عالمية.

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وأضافت أن المشتريات شملت 300 ألف طن من القمح الروسي و120 ألف طن من القمح الروماني و50 ألف طن من القمح البلغاري.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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