نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتجه لمكاسب أسبوعية بأكثر من 2% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 07:18 مساءً - سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار النفط ، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة ، لتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية ، وسط مخاوف من نقص الإمدادات في السوق.

وعلى صعيد التداولات ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.79% إلى 86.66 دولار للبرميل ، ويتجه الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2%.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.93% مسجلة 83.68 دولار للبرميل ، إذ يتجه الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية 0.8%.

أمريكا تفرض عقوبات على ملاك الناقلات التي تحمل نفطا روسيا

وكانت قد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية ، أمس أول ، عقوبات على ملاك الناقلات التي تحمل نفطاً روسياً يتجاوز سعره السقف الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولاراً للبرميل.

وتعد موسكو هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر رئيسي ، وقد يؤدي التدقيق الأمريكي المشدد على شحناتها إلى تقليص الإمدادات.

وفي سياق منفصل ، أبقت أوبك على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 2.4 مليون برميل يوميًا في 2023 وعند 2.2 مليون برميل يوميًا في 2024.

الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط

على الجانب الآخر ، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 2.3 مليون برميل يومياً في 2023.

السعودية تواصل تخفيضاتها الطوعية للإنتاج النفطي

وفي سياق منفصل ، صرح وزير الطاقة السعودي ، بأن المملكة ترغب في تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وأضاف: سنواصل التخفيضات الطوعية للإنتاج النفطي حتى نهاية العام.

بوتين: استمرار التنسيق بين مجموعة أوبك+

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الأربعاء الماضي، استمرار التنسيق بين دول مجموعة أوبك+ ، والتي تضم كبار منتجي النفط ، لضمان القدرة على توقعات الوضع في أسواق النفط.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، بقيادة روسيا ، أحدث دورة لخفض الإمدادات أواخر عام 2022 لدعم السوق.

الرئيس الروسي يشدد على التفاعل بين الموردين الرئيسيين بشروط علنية

وقال بوتين في مؤتمر كبير عن الطاقة في موسكو : “إن التفاعل ضروري بين الموردين الرئيسيين وبشروط علنية وشفافة ، من أجل استقرار سوق النفط ، ومن هذا المنطلق تعمل روسيا مع الشركاء في إطار أوبك+”.

وأضاف الرئيس الروسي “موقن بأن التنسيق بين تحركات شركاء أوبك+ سيستمر ، هذا مهم لإمكانية التنبؤ بسوق النفط وفي نهاية المطاف لخير البشرية كلها”.