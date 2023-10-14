نعرض لكم الان تفاصيل خبر عضو الفيدرالي الأمريكي: نحن في وضع يؤهل لتثبيت الفائدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 14 أكتوبر 2023 03:13 مساءً - سي إن بي سي _ يرى باتريك هاركر ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا ، أن المركزي الأمريكي ، من المرجح أن يكون قد أنتهى من دورة رفع الفائدة ، وسط استمرار التراجع في ضغوطات الأسعار.

وقال في تصريحات ، أمس الجمعة : “أعتقد أننا عند نقطة حيث يمكننا الإبقاء على معدل الفائدة عند مستوياتها الحالية”.

وأضاف هاركر أن تحقيق التأثير الكامل لمعدلات الفائدة المرتفعة ، ربما يستغرق بعض الوقت ، وسيتيح تثبيت الفائدة للسياسة النقدية القيام بعملها.

سياسة التشديد النقدي تضغط على التضخم

وشدد هاركر على أنه طالما السياسة النقدية مشددة حالياً فإنه سيتم الضغط على التضخم ، من أجل خفضه بشكل مطرد وتحقيق توازن أفضل للأسواق.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا ، إلى أن الآثار المترتبة لمعدلات الفائدة المرتفعة ، على قطاعات الاقتصاد مثل الإسكان ، وفر حجة أخرى ضد تنفيذ المزيد من الزيادات لمعدل الفائدة.

خفض معدل التضخم قيد التنفيذ

ومع ذلك أبدى مسؤول الفيدرالي تفاؤله بالأوضاع الراهنة ، إذ يرى أن خفض معدل التضخم قيد التنفيذ ، وأن النشاط الاقتصادي مرناً ، وسوق العمل يتجه نحو توازن أفضل.

نمو الاقتصاد الأمريكي

فيما توقع استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام ، لكن بوتيرة أبطأ العام المقبل ، مستبعداً إمكانية ركود الاقتصاد.

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة على الدولار سبتمبر الماضي

وكان قد أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، 20 سبتمبر الماضي ، تثبيت معدل فائدته الرئيسية في نطاق 5.25% و5.5% دون تغيير.

ورفع الفيدرالي الأمريكي ، سعر الفائدة 7 مرات في 2022 ، في اجتماعات ، خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو ، وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر.

رفع الفائدة 4 مرات في 2023

ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة 4 مرات في عام 2023 وثبت مرتين ، بينما يتبقى اجتماعين في 1 نوفمبر ، و13 ديسمبر 2023.

وجاء القرار الأخير متوافقًا مع التوقّعات ، في حين يرصد خبراء وتجار عن كثب ، أي تغيير على صعيد التوجّهات المستقبلية.

وقبل حملة التشديد النقدي كان سعر الفائدة في مارس 2022 ، في نطاق 0.25% إلى 0.50%.