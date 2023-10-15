نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي لرجال الصناعة: هذا هو الوقت الذهبي للاستفادة من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 10:10 صباحاً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه حرص ، خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد اليوم، على تفقد المنطقة الصناعية، واختيار نماذج ناجحة لمصانع مقامة باستثمارات مصرية خالصة من القطاع الخاص، وفي مجالات مهمة جداً، ذات أولوية للدولة المصرية.

وأضاف أن هذه رسالة بأن الحكومة شغلها الشاغل هو تمكين القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، التي تعمق من التصنيع المحلي، وتزيد قدرات الدولة في التصدير، وتقليل الواردات.

وأشار مدبولي إلى أن العالم بأسره أصبح يموج بأزمات لم يشهدها منذ عقود مضت، مؤكداً أن الدرس المستفاد من ذلك، أنه كلما كانت الدولة قادرة على امتلاك مقدراتها، والاكتفاء الذاتي بقدر الامكان، وكلما كانت قطاعات الصناعة هي من يقود الاقتصاد، كانت الدولة أكثر قدرة على الخروج من هذه الأزمات.

وخاطب رئيس الوزراء، رجال الصناعة في مصر، قائلًا: “هذا هو الوقت الذهبي للاستفادة من الحوافز والامتيازات والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدولة؛ بهدف تحفيز قطاع الصناعة”.

وقال مدبولي إن البعض يزعم أن قطاع الصناعة متأخرًا مقارنةً بالقطاعات الأخرى، بيد أن حقيقة الأمر أن الصناعة تحتاج لوقتٍ أطول لتؤتي ثمارها، مضيفًا أنه رغم ذلك، يمكن لذلك القطاع النهوض مع وجود البنية الأساسية والتشريعية والحوافز العديدة الموجودة الآن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن بعض المصانع التي زارها اليوم بلغ عدد عمالها ما بين 1500 إلى 2000 عامل، كما توجد خطط توسعية لاستيعاب المزيد من العمال، معربًا عن سعادته بحجم الشباب العامل في تلك المصانع على مختلف المستويات التعليمية، ومؤكدًا أن رواتبهم “جيدة جدًا”، ما أفضى إلى سعادة هؤلاء الشباب وانتمائهم لتلك المصانع والتجمعات.

وأضاف: “هناك عدد من المصانع يعتزم التوسع وزيادة خطوط الإنتاج، لذلك تم التنسيق مع المحافظ لإنجاز الموافقات تسهيلًا لإجراءات التوسع في الفترة المقبلة”.

ولفت رئيس مجلس الوزراء المصري إلى قرية “إيكلا” السياحية التي زارها أيضًا، مؤكدًا أنها كانت مملوكة للدولة كما أنها كانت تتمثل في مبان قديمة غير مُستغلة ولا يستفاد منها على الإطلاق، مضيفًا أنه بالشراكة مع القطاع الخاص، تحولت تلك المنطقة إلى قرية “إيكلا” التي شاهدناها اليوم، وبدلًا من تحمُّل المحافظة خسائر تلك البقعة فيما مضى، أضحت اليوم مصدر عوائد وإيرادات.

الشراكة مع القطاع الخاص

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يُمثل فائدة من هذا المنظور، وتسعى الحكومة إلى الاستمرار في هذا النوع من الشراكة وتطويره في المرحلة المقبلة.

وأشار مدبولى خلال حديثه إلى أنه تابع خلال جولته اليوم ما جرى تنفيذه من أعمال لتطوير منطقة الأسواق بمدينة بورسعيد، مذكرا بما كانت عليه هذه المنطقة قبل سنوات قليلة وما كانت تعانيه من عشوائية شديدة، ووجود العديد من الباعة الجائلين يشغلون مختلف الطرق والشوارع.

وأكد أن ما جرى تنفيذه من أعمال تطوير جعل المنطقة تتحول إلى قلب حضاري للمدينة، مشدداً في هذا الصدد على العائد الاجتماعي الذي تحقق من جراء تنفيذ تلك الأعمال، حيث حافظت أعمال التطوير على أمان المواطنين، وساهمت فى توفير أماكن مناسبة لمختلف البائعين.

مبادرة خفض الأسعار

وتطرق رئيس الوزراء إلى جولته بعدد من المنافذ والمحلات لمتابعة تطبيق المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية التي يبدأ تطبيقها من اليوم، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاق مع وزير التنمية المحلية على إعداد تقرير اسبوعي من قبل المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف على أرض الواقع والتأكد من مدي الإلتزام بتطبيق هذه المبادرة؛ سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتي تتضمن تقليل معدلات التضخم، وإحداث انخفاض في أسعار السلع وصولا لاستقرارها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما تفقده اليوم من مشروعات، يُعد نموذجا لجهد الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار السنوات التسع الماضية، منوها بأن ما شهدته مدينة بورسعيد خلال الفترة الماضية من تطور فى مختلف القطاعات، يُعد نموذجا يحتذي به، قائلا:”مازال هناك تحديات ولكن على الاقل نحن نسير فى المسار الصحيح”.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الزيارات الميدانية لمختلف انحاء الجمهورية لمتابعة مشروعات التنمية كافة في مختلف القطاعات.