مال وأعمال

مديرة صندوق النقد: الصراع بين إسرائيل وغزة يفاقم الغموض…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مديرة صندوق النقد: الصراع بين إسرائيل وغزة يفاقم الغموض… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 10:10 صباحاً - – قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم السبت إن الصراع بين إسرائيل وغزة “مأساة” شهدت مهاجمة مدنيين أبرياء وفاقمت حالة الغموض الاقتصادي العالمية.

predco_adv_2021
BonatMisr

وأضافت جورجيفا خلال مؤتمر صحفي “إنه مصدر آخر للغموض” المحيط بالاقتصاد العالمي، وأن تقييم تداعيات الصراع سابق لأوانه.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مديرة صندوق النقد: الصراع بين إسرائيل وغزة يفاقم الغموض… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا