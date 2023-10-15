نعرض لكم الان تفاصيل خبر مديرة صندوق النقد: الصراع بين إسرائيل وغزة يفاقم الغموض… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 10:10 صباحاً - – قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم السبت إن الصراع بين إسرائيل وغزة “مأساة” شهدت مهاجمة مدنيين أبرياء وفاقمت حالة الغموض الاقتصادي العالمية. وأضافت جورجيفا خلال مؤتمر صحفي “إنه مصدر آخر للغموض” المحيط بالاقتصاد العالمي، وأن تقييم تداعيات الصراع سابق لأوانه.

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