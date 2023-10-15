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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي تتراوح… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 11:07 صباحاً - العربية دوت نت – قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن صندوق النقد سيعلن موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نهاية أكتوبر المقبل.
وأضاف معيط، في مقابلة خاصة مع قناة العربية، أن بلاده أكدت لصندوق النقد التزامها بتطبيق سياسة سعر صرف مرن.
وفيما يتعلق بالتمويل الذي تحتاجه مصر قال: “الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار”.
ولفت إلى أن هذه الفجوة سيجري سدها بإصدار سندات الساموراي والباندا وتمويلات من بنوك بضمانات
وقال: “إصدار سندات الباندا والساموراي سيتم خلال 8 أسابيع”.
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