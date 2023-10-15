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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي ونظيره البرازيلي يؤكدان أهمية تعزيز جهود وقف التصعيد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 11:07 صباحاً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، تباحثا خلاله حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد العسكري الجاري، وذلك في ضوء الرئاسة البرازيلية الحالية لمجلس الأمن الدولي.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير أحمد فهمي، أن الرئيسين توافقا بشأن أهمية تعزيز التنسيق للجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد.
كما استعرض الرئيس نتائج الاتصالات التي تجريها مصر مع جميع الأطراف لدفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد.
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