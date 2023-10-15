نعرض لكم الان تفاصيل خبر أشرف الجزايرلي: التيسيرات والحوافز الحكومية الإضافية تضمن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 01:03 مساءً - محمد أحمد _ قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة ينوليفر المشرق للشاي، إن تعليق الرسوم الجمركية على 12 سلعة مستوردة لمدة 6 أشهر، يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات مبادرة خفض الأسعار ويعد خطوة لكبح جماح التضخم. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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