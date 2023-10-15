نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات صناعات غذائية: خفض تكلفة السلع وزيادة التنافسية أبرز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 01:03 مساءً - أحمد عبدالرحمن ومحمد أحمد _ قال عدد من رؤساء شركات الصناعات الغذائية، إن قرار إعفاء 12 سلعة من الرسوم الجمركية يساهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويضمن نجاح مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع حال توافر النقد الأجنبي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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