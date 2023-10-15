نعرض لكم الان تفاصيل خبر عادل الألفي: تحقيق أهداف مبادرة تخفيض الأسعار مرهون بالتطبيق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 02:00 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ يرى عادل الألفي، عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والعضو المنتدب لشركة القاهرة للدواجن، أن نجاح مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع يتوقف على تطبيقها بطرق سلمية وإيجابية، بداية من حلقات الإنتاج والتسويق وحتى وصولها إلى المستهلك بالأسعار المحددة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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