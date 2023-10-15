نعرض لكم الان تفاصيل خبر تميم الضوي: تقليص التكلفة وزيادة التنافسية بالأسواق الخارجية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 02:57 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن قرار مجلس الوزراء بالإعفاء الجمركي لعدد من السلع الغذائية المستوردة يؤدي إلى زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية؛ نتيجة لتقليص تكلفة المنتج. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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