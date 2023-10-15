نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد البهي: قطاع الأدوية يحتاج إلى تدبير الدولار بجانب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 06:17 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة لانا لمستحضرات التجميل، إن قطاع الأدوية يحتاج إلى تدبير العملات الأجنبية لتوفير مدخلات الإنتاج بجانب الإعفاءات الجمركية الممنوحة من الحكومة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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