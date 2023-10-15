نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن الفندي: الغرامات والرسوم الجمركية سبب رفع تكلفة المنتجات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 06:17 مساءً - محمد أحمد _ قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن تعليق الرسوم الجمركية 6 أشهر خطوة إيجابية لتخفيض الأسعار، ونجاح مبادرة الحكومة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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