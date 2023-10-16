مال وأعمال

السيسي: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 09:13 صباحاً - دوت الخليج – شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يعاني من غياب المياه والكهرباء والوقود.

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وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الأزمة الموجودة حاليا “كبيرة جدا”، مضيفًا أن رد الفعل الإسرائيلي يتحاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس، ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة الذي يضم 2.3 مليون فلسطيني”.

وتابع: “صحيح ما حدث من 9 أيام كان كثيرا وصعبًا، وندينه، لكن هناك تراكم من حالات الغضب والكراهية على مدى 40 عامًا”.

تفاقم الغضب

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وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن غياب الأفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية يعطي أملًا للفلسطينيين تسبب في تفاقم الغضب، مشيرا إلى أن الأزمة قد تكون لها تداعيات على الشرق الأوسط بأكمله.

5 جولات صراع

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وأشار السيسي إلى 5 جولات صراع بين قطاع غزة وإسرائيل، سقط خلالها من الفلسطينين 12 ألفًا و500 شهيد مقابل 2700 قتيل إسرائيلي، بينهم 1500 سقطوا في الأزمة الأخيرة.

وتابع: كما شهدت جولات الصراع سقوط 100 ألف مصاب فلسطيني مقابل 12 ألفًا إسرائيليا، وفيما يخص الأطفال فقد سقط 2500 فلسطيني مقابل 150 إسرائيلي.

خفض التوتر

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الموجة التي تشكلت في أعقاب الأزمة الحالية موجة ضخمة جدا، ونحتاج إلى التحرك بقوة وعزم، ومن المهم جدا خفض التوتر وأيضا أن نيسر دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتعقيبًا على حديث وزير الخارجية الأمريكي عن كونه “إنسانا يهوديا” قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “وأنا مواطن مصري نشأت في حي جنبا إلى جنب اليهود في القاهرة، ولم يتعرضوا لأي شكل من أشكال القمع أو الاستهداف في العالم العربي والإسلامي، بينما حدث هذا الاستهداف في أوروبا لفترات زمنية مختلفة”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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