نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: متابعة دورية للأسواق للتأكد من تطبيق مبادرة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 10:09 صباحاً - دوت الخليج – عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة موقف توفير السلع المختلفة، وتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

وقال رئيس الوزراء إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة أمس بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية؛ تستهدف خفض معدلات التضخم، وإحداث مزيد من الاستقرار في أسعار السلع؛ حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية.

وأضاف رئيس الوزراء: “نتأكد بصورة دورية من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة؛ تلبية لاحتياجات المواطنين، كما نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، خاصة في ظل مواجهة العديد من التداعيات الناجمة عن الأحداث السياسية، والتحديات العالمية المتلاحقة”.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي عقدت مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والإجراءات، التي من شأنها أن تسهم في نجاح واستمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وحصول المواطنين على احتياجاتهم من هذه السلع بأسعار مخفضة.

إعفاءات جمركية

كما نوه بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري الصادر مؤخرا بشأن إقرار مجموعة من الإعفاءات الجمركية على واردات عدد من السلع منها الدواجن، والألبان، والزبد، والجبن، والسكر، والأدوية.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة متابعة الأسواق بصورة دورية؛ للتأكد من تطبيق ما جرى الاتفاق بشأنه، مضيفًا: “وهذه مهمة جميع الجهات المسئولة”.

أرصدة آمنة

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، خلال الاجتماع، أن أرصدة مختلف السلع آمنة، وأن الوزارة مستمرة في تعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المصيلحي إلى أن رصيد القمح يكفي لـ4.7 شهر، والسكر لاستهلاك التموين يكفي لـ8 أشهر، والزيت 6.1 شهر، واللحوم المجمدة 5.6 شهر، والحية أكثر من شهرين، والمكرونة 3.9 شهر، وفيما يتعلق بالأرز لفت الوزير إلى الإعلان عن استيراد 250 ألف طن أرز لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية لـ 6 أشهر.

توازن الأسعار

وتطرق وزير التموين إلى ما عُقد من اجتماعات ولقاءات مع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر مع الشعبة لوضع أطر حاكمة ومنظمة، مؤكدا أن لدينا اكتفاءً في إنتاج الأرز، ولكن نعمل على إحداث مزيد من التوازن في الأسعار.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية دور المبادرة التي أطلقت مؤخراً في إحداث انخفاض فعلي في أسعار السلع المحددة، مشيدا بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري المصري، في هذا الصدد، لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمكون الأجنبي، إتاحةً لمزيد من السلع الأساسية، بما يلبي متطلبات المواطنين.

متابعة دورية

ومن جانبه، أشار وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إلى أن مختلف القيادات بالمحافظات على مستوى الجمهورية تتابع بشكل دوري تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع، وهناك لجان مختصة بذلك.

وأكد آمنة استعداد الوزارة لمزيد من التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين.

أسعار الدواجن والبيض

وخلال الاجتماع، استعرض نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المهندس مصطفى إبراهيم الصياد، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، لافتا إلى البدء في تطبيق ما جرى التوافق عليه مع كبرى شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن فيما يتعلق بسعر بيع الدواجن الحية بـ65 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 73 جنيها للكيلو.

وتابع: وبالنسبة لسعر بيع الدواجن المجمدة بسعر المبادرة 100 جنيه من المجزر للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات للكيلو، بالإضافة لبيض المائدة، الذي جرى التوافق على بيعه للمستهلك بسعر 125 جنيها للطبق المغلف.

كما أشار إلى إلى إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أسعار المبادرة على صفحته الرسمية، والشركات المشاركة في المبادرة، مستعرضا صورًا للحملات التي نفذتها وزارة الزراعة ومباحث التموين وحماية المنافسة لمنع التلاعب بالأسعار.