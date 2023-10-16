انت الأن تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023 .. ارتفاع في طن الحديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 16 أكتوبر الجاري مع انطلاق التعاملات بعد حالة الزيادة التي سجلت في تعاملات أمس الأثنين ، وذلك بعد ثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه وصل سعره في البنوك العامة عند حاجر 30جنيه

أسعار مواد البناء رمل وطوب وزلط بمصر اليوم

وأشارت بوابة الأسعار في بيانها اليومي الأثنين الموافق السادس عشر من أكتوبر الجاري أن هناك زيادة في أسعار مواد البناء رمل وطوب وزلط بمصر اليوم حيث زاد سعر طن حديد عز و الأسمنت والاستثماري، و الجبس.

أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023

[مجموعة من أسياخ الحديد]

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم حديد عز:

ارتفع الحديد اليوم حديد عز في أسعار مواد البناء اليوم 36359 جنيها، بزيادة 105 جنيهات

سعر الحديد اليوم حديد الاستثماري :

ارتفع سعر الحديد اليوم حديد الاستثماري في أسعار مواد البناء اليوم 34835 جنيها، بتراجع 139 جنيها

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

أسعار مواد البناء اليوم

ارتفع سعر طن حديد الكومي 33 ألفا و500 جنيه للطن تسليم مصنع.

ارتفع سعر حديد المراكبي 33 ألفا و500 جنيه للطن، تسليم مصنع.

ارتفع سعر حديد مصر ستيل 33 ألفا و400 جنيه للطن، تسليم مصنع.

ارتفع سعر حديد المصريين بـ 33700 جنيه. للطن، تسليم مصنع.

ارتفع سعر حديد سرحان 33.500 جنيه للطن، تسليم مصنع.

ارتفع سعر حديد بشاي 35000 جنيه. للطن، تسليم مصنع.

ارتفع سعر حديد الدخيلة بـ 35500 جنيه للطن، تسليم مصنع.

ارتفع سعر حديد المعادي 32000 جنيه للطن، تسليم مصنع.

ارتفع سعر حديد العشري بـ 32000 جنيه.، تسليم مصنع.

سعر الأسمنت اليوم مصر

ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي: 2001 جنيه، بتراجع 24 جنيها.

ارتفع سعر طن أسمنت المسلح بـ 1750 جنيهًا

ارتفع سعر طن النصر بـ 1700 جنيه.

ارتفع سعر طن وادي النيل بـ 1680 جنيها

ارتفع سعر طن المخصوص بـ 1700 جنيه.

ارتفع سعر طن طرة وحلوان بـ 1710 جنيهات

ارتفع سعر طن السهم بـ 1680 جنيها.

ارتفع سعر طن الأسمنت الأبيض بـ 3600 جنيه