انت الأن تتابع خبر أسعار الأرز اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023 .. تراجع كبير في طن الشعير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الأرز اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023 مع بداية التعاملات اليومية في المحال التجارية في ظل حالة الزيادة على مدار الفترة الماضية، حيث تشهد الأرز حالة من عدم الاستقرار في الأسواق على مدار الأيام الماضية، مع انطلاق مبادرة خفض الأسعار الأساسية يوم السبت الماضي

أسعار الأزر اليوم للمستهلك:

وأكدت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم الأثنين الموافق السادس عشر من الشهر الميلادي الجاري أن هناك انخفاض في أسعار الأزر اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.

أسعار الأرز اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023

أسعار الأرز اليوم

1- أسعار الأرز اليوم السائب 27.73 بزيادة 35 قرشا

2- أسعار الأرز اليوم المعبأ من 23.76 جنيه، بانخفاض 1.31 جنيه

أسعار الأرز الشعير اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023

أسعار الأرز اليوم

تراجع أسعار الأرز الشعير اليوم “عريض الحبة كسر 3%” نحو 14000 ألف جنيه للطن

تراجع أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%” نحو 13500 جنيه

أسعار الأرز المصري اليوم 2023

تراجع أسعار الأرز المصري اليوم 2023 “عريض الحبة” خلال تعاملات اليوم 21 جنيه للطن عريض الحبة

تراجع أسعار الأرز المصري اليوم 2023 “رفيع الحبة” خلال تعاملات اليوم نحو 20 جنيه للطن،

أسعار الأزر الأبيض اليوم:

وأكد مجلس الوزراء عن مبادرة خفض الأسعار الأساسية والتي كان من بينها الأرز، في جميع محافظات الجمهورية والتي من المتوقع أن تؤدي إلي تراجع في أسعار الأزر الأبيض اليوم في مصر، بعد أن يتم ضخ كميات كبيرة في الأسواق لمساعدة المواطنين على مواجهة أزمة زيادة الأسعار.