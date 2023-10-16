انت الأن تتابع خبر سعر البصل اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023 .. تراجع جديد في الطن شوف كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة قبل قليل حيث انخفض سعر البصل اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023 في مختلف الأسواق المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

أسعار البصل اليوم في سوق العبور

وأوضحت شعبة الخضروات والفاكهة في القاهرة أن أسعار البصل اليوم في سوق العبور تراجع في تعاملات اليوم الأثنين الموافق السادس عشر من الشهر الميلادي الجاري بعد الزيادة التي حدثت الأسبوع الماضي وذلك بعد القرار الذي أعلنت عنه الحكومة قرار حظر تصديره منذ بداية شهر أكتوبر الحالي

سعر البصل اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023

سعر البصل اليوم

1-تراجع سعر كيلو البصل الأبيض في الأسواق اليوم حوالي 19 جنيها،

2- تراجع سعر كيلو البصل الأحمر في الأسواق اليوم حوالي 19 جنيها،

3- تراجع متوسط سعر البصل اليوم في الأسواق اليوم حوالي 18.5 جنيه،

أسعار البصل اليوم بالطن

[بصل على الأرض]

سعر البصل اليوم

تراجع أسعار البصل اليوم بالطن الأحمر بعرشه خلال تعاملات اليوم إلي 10 آلاف جنيه .

تراجع أسعار البصل اليوم بالطن الأبيض يسلم للتصدير خلال تعاملات اليوم بـ14 ألف جنيه للطن.

سعر البصل اليوم جمله الأثنين 16 أكتوبر 2023:

1- تراجع سعر قنطار البصل اليوم جمله صغير الحجم 900 جنيه.

2- تراجع سعر قنطار البصل اليوم جمله متوسط الحجم 1200جنيه.

3- تراجع سعر قنطار البصل اليوم جمله متوسط الحجم 1300 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023:

سعر كيلو الطماطم 8.5 جنيه،

سعر كيلو البطاطس 14.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، بارتفاع جنيه

سعر كيلو الفاصوليا 11 جنيها، بارتفاع جنيه

سعر كيلو الباذنجان البلدي 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين،

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 12 جنيها،

سعر كيلو الفلفل الحامي 10 جنيهات،

سعر كيلو الملوخية و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا

سعر كيلو الخيار الصوب8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

سعر كيلو الخيار البلدي5 جنيهات، بارتفاع جنيه.

بلع سعر كيلو البامية ما يقارب 33 جنيها،

أسعار الفاكهة اليوم الأثنين 16 أكتوبر 2023:

بلغ سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات

سجل سعر الجوافة بين 4 و8 جنيهات

وصل سعر البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات