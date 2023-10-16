نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي ورئيس وزراء النرويج يؤكدان أهمية إيصال المساعدات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 03:13 مساءً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول التباحث بشأن التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة. وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التحركات والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه، في ضوء التهديد المتزايد للأمن والاستقرار الإقليمي. كما أكد الجانبان أهمية العمل الحثيث على وقف التصعيد وحماية المدنيين ومنع استهدافهم، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وشددا في الوقت ذاته على ضرورة دفع جهود التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية.

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