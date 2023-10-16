مال وأعمال

السيسي ورئيس وزراء اليونان يتوافقان على أهمية خفض التصعيد في…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي ورئيس وزراء اليونان يتوافقان على أهمية خفض التصعيد في… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 03:13 مساءً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس؛ تباحثا خلاله حول تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة.

predco_adv_2021

وتوافق الجانبان على تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعادا أوسع تزيد من تعقيد الموقف.

BonatMisr

كما استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نتائج الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية من أجل دفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي ورئيس وزراء اليونان يتوافقان على أهمية خفض التصعيد في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

قد تقرأ أيضا