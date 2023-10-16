نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي ورئيس وزراء اليونان يتوافقان على أهمية خفض التصعيد في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 03:13 مساءً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس؛ تباحثا خلاله حول تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة. وتوافق الجانبان على تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعادا أوسع تزيد من تعقيد الموقف. كما استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نتائج الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية من أجل دفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

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