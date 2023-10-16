- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يتابع مع رئيس الوزراء عددا من ملفات العمل الداخلي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 03:13 مساءً - دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل الداخلي والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، مساء اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يتابع مع رئيس الوزراء عددا من ملفات العمل الداخلي… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.