السيسي يتابع مع رئيس الوزراء عددا من ملفات العمل الداخلي…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 03:13 مساءً - دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل الداخلي والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، مساء اليوم.