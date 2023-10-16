أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى في شهر وسط تصاعد توترات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 04:14 مساءً - – انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد بلوغها أعلى مستوى في قرابة شهر مع تصاعد المخاوف من الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي دفعت المعدن النفيس للصعود بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1921.69 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1934.40 دولار للأوقية.

وسجل الذهب، الذي ينظر إليه كاستثمار آمن في أوقات الاضطرابات، أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر عند 1934.82 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة بعدما صعد 3.4 بالمئة يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية له في سبعة أشهر.

وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد عن اعتقاده أنه يجب القضاء على حماس، لكن يتعين أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية.

وأدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زيادة التركيز على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالنسبة للأسواق المالية، إذ ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان الصراع قد يجتذب بلدانا أخرى لديها القدرة على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

وتدهورت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر، إذ توقعت الأسر ارتفاع التضخم خلال العام المقبل، ولكن من المرجح أن تستمر قوة سوق العمل في دعم الإنفاق الاستهلاكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.62 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 879.19 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1147.55 دولار للأوقية.