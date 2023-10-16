وزيرة الخزانة الأمريكية: من السابق لأوانه التكهن بتداعيات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 05:11 مساءً - العربية نت _ قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أنه من السابق لأوانه التكهن بتداعيات اقتصادية كبيرة للصراع في غزة وفق وكالة .

وأضافت يلين، إن اقتصاد الولايات المتحدة في وضع جيد.

يشار إلى أن معدل التضخم في أمريكا استقر عند 3.7% خلال سبتمبر على أساس سنوي بما يخالف التوقعات بتراجعه إلى 3.6%.

يأتي ذلك فيما استقرت طلبات إعانة البطالة في أمريكا عند 209 آلاف طلب بما يتماشى مع التوقعات.

فيما كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الفيدرالي الأمريكي أن صانعي السياسات يتخذون موقفا حذرا.