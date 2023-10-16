نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر توقع اتفاقا إطاريا مع الصين لتطوير مطاري القاهرة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 07:10 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري بين شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة – مصر ؛ بشأن مشروع تطوير مطاري القاهرة والغردقة الدوليين.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لـ ” منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي”، والتى يحضرها رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهد توقيع الاتفاق الإطاري لتطوير مطار القاهرة الدولي الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بحضور جانغ شيويه شيوان، رئيس مجلس ادارة مجموعة CSCEC الصينية.

ووقع الاتفاق كل من اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات -وذلك نيابةً عن مجدي إسحاق، ممثل شركة ميناء القاهرة الجوي- وتشانغ ويتساي، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة.

ويستهدف ذلك الاتفاق الإطاري تطوير مطار القاهرة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي؛ لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة وكذلك تنمية قطاع السياحة والطيران في مصر.

ويهدف المشروع لتنفيذ الكثير من الأعمال التي تنعكس على مسار التنمية المستدامة وتُحقق متطلباتها في المستقبل.

كما شهد رئيس الوزراء مراسم اتفاق إطاري بين الشركة المصرية للمطارات والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة – مصر؛ بشأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لـ ” منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي”، المُقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء.

وشهد توقيع الاتفاق الإطاري الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بحضور جانغ شيويه شيوان، رئيس مجلس ادارة مجموعة CSCEC الصينية.

ووقع الاتفاق كل من اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وتشانغ ويتساي، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة.

ويستهدف الاتفاق الإطاري تطوير مطار الغردقة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة، وكذا لتنمية قطاع السياحة والطيران في جمهورية مصر العربية، ويهدف ذلك المشروع إلى أن يكون امتدادًا للمطار الحالي من خلال إنشاء مبني ركاب جديد يستوعب حجم الركاب المقترح بالإضافة إلى أعمال التطوير المقترحة في مباني الركاب 1 و2، وربط جميع المباني بنقل ركاب متحضر ومستدام، وكذا العديد من الأعمال التي تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل.

وأعرب ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة عن رغبته في التعاون مع الشركات المصرية في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وجديرُ بالذكر أن الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة تُصنَف رقم 13 في تصنيف غلوبال فورشن 500 على العالم، كما صُنفت رقم 1 في العالم بين أكبر 250 شركة مقاولات عالمية في تصنيف ENR بتاريخ 5 أكتوبر 2023.