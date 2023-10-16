السيسي وبوتين يؤكدان ضرورة النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 10:00 مساءً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا خلاله الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة.

واستعرض الجانبان التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتوافق الزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي.

كما اتفق الرئيسان على ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة، لاسيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها.