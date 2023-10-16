نعرض لكم الان تفاصيل خبر إندوراما العالمية تبحث فرص الاستثمار المتاحة بمجال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 10:00 مساءً - دوت الخليج – بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد من شركة إندوراما العالمية برئاسة أميت لوهيا نائب رئيس مجلس الإدارة، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البتروكيماويات، خاصة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدني والأمونيا في ظل رغبة الشركة في الاستثمار بمشروعات القيمة المضافة لقطاع البترول المصري.

وأكد الملا، خلال اللقاء، أن قطاع البترول ينفذ حاليا عدة مشروعات استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية لإنتاج منتجات بتروكيماوية بمواصفات عالمية تلبي احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج بدلا من تصدير الثروات في صورتها الخام.

تصدير المنتجات البتروكيماوية

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية “متميزة” وموانئ تمكنها من التوسع في مجال تصدير المنتجات البتروكيماوية للأسواق العالمية.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مثل هذه المشروعات الاستراتيجية المهمة وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية لما لها من مردود اقتصادي كبير بالاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيات المتطورة التي تمتلكها الشركات العالمية.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس شركة إندوراما، أميت لوهيا، أن فريق عمل من الشركة يعمل حاليا على عدة اختبارات معملية للخامات التعدينية في مصر ودراسات جدوى للمشروعات بهدف تحديد أفضل مجال للاستثمار في الصناعات القائمة على هذه الخامات.

واستعرض اللقاء نتائج المباحثات بين ممثلى شركتي إندوراما وفوسفات مصر لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج حامض الفوسفوريك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهم، والمتضمنة مساهمة شركة فوسفات مصر في المشروع والوقوف على إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والدراسات الهندسية الأولية، والتي جاري العمل بها للمشروع من خلال توريد شركة فوسفات مصر خام الفوسفات من مناجم البحر الأحمر، إذ جرى إعداد مسودة مذكرة مبدئية لاتفاقية توريد الخام والتنسيق لاختيار موقع تنفيذ المشروع.

العلمين لإنتاج السيليكون

كما تناول الاجتماع آخر مستجدات مشروع إنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، إذ تأسست شركة العلمين لإنتاج السيليكون بالشراكة بين القطاع العام والخاص، وسيجري تنفيذ المشروع على 4 مراحل.

وتتمثل المرحلة الأولى في إنتاج السيليكون المعدني بطاقة إنتاجية تبلغ 45 ألف طن سنويا اعتمادا على خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلا من تصديره للخارج، وجارٍ اتخاذ الخطوات التنفيذية لاختيار المقاول العام لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وتوفير الكهرباء اللازمة للمشروع من مصادر جديدة ومتجددة، بحسب البيان.

البولي سيليكون

ونوّه البيان بأن شركة إندوراما تسعى للاستثمار في المرحلتين الثانية والثالثة لإنتاج البولي سيليكون والسيليكونات الوسيطة اعتمادا على توافر المواد الخام الأساسية المتمثلة في السيليكون المعدني والميثانول وحامض الهيدروكلوريك، ويدخل منتج البولي سيليكون في العديد من الصناعات مثل صناعة الإلكترونيات والخلايا الشمسية.

وتتمثل المرحلة الرابعة في إنشاء مجمع السيليكونات للصناعات التكميلية لإنتاج منتجات نهائية، وهي المواد العازلة والمواد اللاصقة والمواد الرابطة والمطاط.