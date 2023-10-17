السيسي ورئيس وزراء كندا يناقشان مستجدات التصعيد العسكري على…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 09:13 صباحاً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، تناول الأوضاع الراهنة في المنطقة ومستجدات التصعيد العسكري الدائر في قطاع غزة.

كما ناقشا الجهود التي تبذلها مصر سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل العنف، أو على المسار الإنساني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا خلاله الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة.

واستعرض الجانبان التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتوافق الزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي.

كما اتفق الرئيسان على ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة، لاسيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها.