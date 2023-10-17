انت الأن تتابع خبر أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 .. زيادة توجع الجيوب النهاردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 مع بداية التعاملات اليومية في المحال التجارية في ظل حالة الزيادة على مدار الفترة الماضية، حيث تشهد الأرز حالة من عدم الاستقرار في الأسواق على مدار الأيام الماضية، مع انطلاق مبادرة خفض الأسعار الأساسية يوم السبت الماضي

أسعار الأزر اليوم للمستهلك:

ومن جانبها قالت بوابة الأسعار في البيان الذي يصدر بشكل يوم عنها لنقل حركة الأسعار اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من الشهر الميلادي الجاري أن هناك زيادة في أسعار الأزر اليوم للمستهلك مثله كباقي العديد من السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

أسعار الأرز اليوم

1- أسعار الأرز اليوم السائب 29.36 بزيادة 1.36 جنيه

2- أسعار الأرز اليوم المعبأ من 23.82 جنيه، بانخفاض 6 قروش

أسعار الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

[ارتفاع أسعار الأرز اليوم]

أسعار الأرز اليوم

ارتفعت أسعار الأرز الشعير اليوم “عريض الحبة كسر 3%” نحو 14000 ألف جنيه للطن

ارتفعت أسعار الأرز الشعير اليوم “رفيع الحبة كسر 5%” نحو 13500 جنيه

أسعار الأرز المصري اليوم 2023

ارتفعت أسعار الأرز المصري اليوم 2023 “عريض الحبة” خلال تعاملات اليوم 21 جنيه للطن عريض الحبة

ارتفعت أسعار الأرز المصري اليوم 2023 “رفيع الحبة” خلال تعاملات اليوم نحو 20 جنيه للطن،

أسعار الأزر الأبيض اليوم:

وبدأت الحكومة المصرية مبادرة خفض الأسعار الأساسية والتي كان من بينها الأرز، في جميع محافظات الجمهورية والتي من المتوقع أن تؤدي إلي تراجع في أسعار الأزر الأبيض اليوم في مصر، بعد أن يتم ضخ كميات كبيرة في الأسواق لمساعدة المواطنين على مواجهة أزمة زيادة الأسعار.