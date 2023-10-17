انت الأن تتابع خبر زيادة صادمة في سعر البصل اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.. شوف الكيلو بكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الخضروات والفاكهة قبل قليل حيث ارتفع سعر البصل اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في مختلف الأسواق المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

أسعار البصل اليوم في سوق العبور

وكشفت شعبة الخضروات والفاكهة في القاهرة أن أسعار البصل اليوم في سوق العبور ارتفع في تعاملات اليوم الأثنين الموافق السابع عشر من الشهر الميلادي الجاري بعد الاستقرار التي حدث الأسبوع الماضي وذلك بعد القرار الذي أعلنت عنه الحكومة قرار حظر تصديره منذ بداية شهر أكتوبر الحالي

سعر البصل اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

سعر البصل اليوم

1-ارتفع سعر كيلو البصل الأبيض في الأسواق اليوم حوالي 19.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

2- ارتفع سعر كيلو البصل الأحمر في الأسواق اليوم حوالي 19.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

3- ارتفع متوسط سعر البصل اليوم في الأسواق اليوم حوالي 18.5 جنيه،

أسعار البصل اليوم بالطن

[شخص يقوم ببيع البصل]

سعر البصل اليوم

ارتفع أسعار البصل اليوم بالطن الأحمر بعرشه خلال تعاملات اليوم إلي 10 آلاف جنيه .

ارتفع أسعار البصل اليوم بالطن الأبيض يسلم للتصدير خلال تعاملات اليوم بـ14 ألف جنيه للطن.

سعر البصل اليوم جمله الثلاثاء 17 أكتوبر 2023:

1- ارتفع سعر قنطار البصل اليوم جمله صغير الحجم 900 جنيه.

2- ارتفع سعر قنطار البصل اليوم جمله متوسط الحجم 1200جنيه.

3- ارتفع سعر قنطار البصل اليوم جمله متوسط الحجم 1300 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023:

سعر كيلو الطماطم 8.5 جنيه،

سعر كيلو البطاطس 14.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا

سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، بانخفاض جنيه

سعر كيلو الفاصوليا 11 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان البلدي 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 10 جنيهات، بانخفاض جنيه.،

سعر كيلو الفلفل الحامي 10 جنيهات،

سعر كيلو الملوخية و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا

سعر كيلو الخيار الصوب8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

سعر كيلو الخيار البلدي5 جنيهات، بارتفاع جنيه.

بلع سعر كيلو البامية ما يقارب 33 جنيها،

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023:

بلغ سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات

سجل سعر الجوافة بين 4 و8 جنيهات

وصل سعر البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات