انت الأن تتابع خبر تراجع كبير في أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 .. اعرف الكيلو عامل كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انهارت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في التعاملات اليومية بمحلات الجزارة، وذلك بعد الزيادة في تعاملات اليومين الماضيين، حيث تشهد الأسعار حالة من التذبذب بسبب أزمة الأعلاف والذرة الصفراء، في الفترة الماضية

أسعار اللحوم اليوم فى مصر:

وأشارت بوابة الأسعار الحكومية في البيان اليومي لها الذي يكشف عن حركة السوق اليوم الثلاثاء الموافق السابع من الشهر الميلادي الجاري أن أسعار اللحوم اليوم فى مصر اليوم تراجعت في بداية التعاملات والتي قد تشهد اختلاف بسيط بسبب الأنواع والقطعية سواء كانت الطازجة أو البتلو أو غيرها

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

[كميات من اللحوم]

أسعار اللحوم اليوم

1- تراجع سعر كيلو اللحمة الكندوز في أسعار اللحوم اليوم ما بين 250 و 300 جنيه

2- تراجع سعر كيلو اللحمة البقري البلدي في أسعار اللحوم اليوم بلغ 307.79 جنيه، بانخفاض 5.39 جنيه

3- تراجع سعر كيلو اللحمة الجملي 215 و 230 جنيه للكيلو،

4- تراجع سعر كيلو اللحمة الضأن من 250 وحتى 310 جنيه حسب القطعية.

5- تراجع سعر كيلو اللحمة المفرومة 200 جنيه إلى 280 جنيه

6- تراجع سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 160- 210 جنيها

7- تراجع سعر كيلو اللحمة البتلو من 270 إلى 380 جنيه للكيلو

8- تراجع سعر كيلو الكبدة 250 جنيه إلى 300 للكيلو

سعر كيلو اللحمة البلدي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

أسعار اللحوم اليوم

1- ثبت سعر كيلو اللحمة البلدي الكندوز في وزارة الزراعة 300 – 330 جنيه.

2- ثبت سعر كيلو اللحمة الضأن في وزارة الزراعة فتبلغ بين 320 و350 جنيها.

3- ثبت سعر كيلو سعر كيلو اللحمة الجملى في وزارة الزراعة 200 و250 جنيه للكيلو

أسعار لحوم التموين اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023:

1- ثبت سعر لحوم التموين السوداني يبلغ 195 جنيها للكيلو.

2- ثبت سعر لحوم التموين المجمدة البرازيلية والهندية إلى 160 جنيه و190جنيها للكيلو.

3- ثبت سعر لحوم التموين البلدي يبلغ 260 جنيها للكيلو